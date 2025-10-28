В Москве открылся благотворительный кинофестиваль "Шередарь"

Героями картин стали люди с инвалидностью, дети с ДЦП и РАС, дети-сироты, больничные клоуны, подопечные хосписа для животных

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Фестиваль благотворительного и социального кино, организованный фондом реабилитации детей "Шередарь", открылся 28 октября коворкинг-центре НКО в Москве. На конкурс поступило порядка 275 заявок из 65 городов РФ, сообщили ТАСС в пресс-службе "Шередарь".

"28 октября в коворкинг-центре НКО в Москве прошла торжественная церемония открытия IX кинофестиваля "Шередарь". Мероприятие объединило профессионалов кино, благотворительные организации и всех, кому близки темы инклюзии, социальной ответственности, помощи и взаимовыручки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2025 году на конкурс поступило 275 заявок из 65 городов России. Среди участников - сотрудники и волонтеры некоммерческих организаций и социальных проектов, включая АНО "Киностудия детско-юношеского творчества "Куча мала" (Чувашия), НКО "Мост поколений", благотворительную организацию "Пища жизни", проект "Адаптивное скалолазание" (Нижний Новгород), "Дом в горошек" (Красноярск). Героями картин стали люди с инвалидностью, дети с ДЦП и РАС, дети-сироты, больничные клоуны, подопечные хосписа для животных.

После церемонии открытия фестиваль продолжится в детском оздоровительном реабилитационном центре "Шередарь" во Владимирской области, где с 29 октября по 1 ноября пройдут кинопоказы, мастер-классы, экскурсии и круглый стол для НКО. Торжественная церемония закрытия и награждение победителей состоится 1 ноября на территории центра "Шередарь". "Открывая IX кинофестиваль "Шередарь", я, прежде всего, вижу, как выросло за эти годы профессиональное сообщество авторов, чьи работы честно и смело рассказывают о человеке перед лицом серьезных испытаний. Но главная миссия фестиваля всегда была глубже - утвердить одну простую, но важную мысль: только помогая другим, человек остается человеком", - отметил президент кинофестиваля, режиссер-документалист Виталий Калинин.

На фестивале впервые представлена номинация "Человек и война", в этой категории были отобраны фильмы и репортажи, рассказывающие о военном волонтерстве, гуманитарной помощи и судьбах людей на фронте и в тылу.

Кинофестиваль "Шередарь" был основан в 2016 году благотворительным фондом реабилитации детей, перенесших тяжелые заболевания, "Шередарь". За годы проведения фестиваля было подано свыше 1,5 тыс. кинозаявок из 50 регионов России, а также стран ближнего зарубежья - Армении, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Израиля. В составе жюри фестиваля - заслуженные деятели российского кинематографа, теле- и радиоведущие, известные деятели культуры и искусства. Фестиваль проводится при поддержке правительства и Министерства культуры Владимирской области.