Роспотребнадзор оценил ситуацию с птичьим гриппом

Очаги заболевания регистрируют в некоторых европейских странах и регионах России

© Валерий Матыцин/ ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. В мире отмечается осложнение эпизоотической ситуации по гриппу птиц, очаги регистрируются в некоторых европейских странах и регионах России. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Отмечено осложнение эпизоотической ситуации по гриппу птиц: очаги регистрируются в ряде европейских стран и некоторых регионах Российской Федерации. В этой связи следует уделить особое внимание иммунизации лиц, контактирующих с животными и птицами против сезонного гриппа", - говорится в сообщении.

Ранее агентство DPA со ссылкой на представителя Института имени Фридриха Лёффлера (FLI) сообщило, что более 500 тыс. кур, уток, гусей и индеек в 30 фермерских хозяйствах Германии были по предписанию властей уничтожены из-за риска распространения птичьего гриппа.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в сентябре сообщала, что ведомство внимательно отслеживает ситуацию, связанную с возможным переходом вируса гриппа птиц на человеческую популяцию.