Роспотребнадзор: заболеваемость ОРВИ в РФ на сезонном уровне

Есть рост госпитализаций, отметили в пресс-службе ведомства

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в России находится на сезонном уровне, однако отмечается рост госпитализаций и увеличение доли случаев гриппа. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

"28 октября под руководством Анны Поповой состоялось очередное селекторное совещание с вице губернаторами, руководителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения, а также с руководителями территориальных органов и подведомственных учреждений Роспотребнадзора. На совещании были рассмотрены вопросы о ходе прививочной кампании против гриппа и готовности к эпидемическому сезону ОРВИ и гриппа. В настоящее время в России заболеваемость ОРВИ находится на сезонном уровне, однако отмечается рост числа госпитализаций и увеличение доли случаев гриппа. По данным молекулярно генетических исследований, циркулирующие штаммы полностью соответствуют штаммам, рекомендованным в состав вакцин на 2025-2026 годы", - говорится в сообщении.

В надзорном ведомстве добавили, что также необходимо держать на особом контроле ситуацию с внебольничными пневмониями: своевременно выявлять, регистрировать случаи, устанавливать этиологию, обеспечивать раннюю диагностику и лечение, чтобы не допустить осложнения эпидобстановки.

Глава Роспотребнадзора напомнила, что в период праздничных дней нужно обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие граждан.