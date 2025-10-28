Лукашенко пошутил, что всегда спорит с Лавровым

Президент Белоруссии сравнил себя и главу МИД РФ со старыми знакомыми

Редакция сайта ТАСС

© Пул Первого/ ТАСС

МИНСК, 28 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на полях III Минской международной конференции по евразийской безопасности пошутил, что всегда спорит с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, когда тот приезжает в республику. Видеофрагмент опубликовал близкий к пресс-службе президента Telegram-канал "Пул первого".

Лукашенко обменялся рукопожатиями с приехавшими в Минск высокопоставленными зарубежными гостями. Подойдя к Лаврову, рядом с которым стоял глава МИД Венгрии Петер Сийярто, президент сказал: "Не против, если я его отвлеку на минуту. Мы всегда спорим с ним, когда он приезжает, как старые знакомые".

"Со всеми хотел бы поздороваться лишь только за то, что вы рискнули приехать, не побоялись, нашли дорогу в Минск. К сожалению, [это] не так просто в последнее время. Спасибо вам огромное. Всегда рады вас встречать", - заявил Лукашенко, обращаясь к присутствующим в зале гостям.

В разговоре с грузинским политиком Нино Бурджанадзе президент Белоруссии выразил ей признательность за внимание к его выступлению.

"Я как преподаватель, лектор в давнем-давнем [прошлом] смотрю за залом", - пояснил он. В ответ Бурджанадзе отметила: "Вы замечательный оратор. Рада здесь быть. Была бы рада с вами увидеться", - сказала она.

"Приезжайте. Когда свободнее будем, мы обсудим многие вопросы", - добавил Лукашенко.

В беседе с гостем из Словакии, главным советником президента по международным вопросам Яном Кубишем, лидер Белоруссии напомнил, что недавно виделся с премьер-министром этой страны Робертом Фицо.

"Ждем его", - указал глава государства.