Митрополит Тихон назвал искажение правды "самой страшной болезнью"

Архиерей отметил невозможность прогнозирования будущего при существовании исторической лжи и интерпретаций

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Прогнозы на будущее можно делать только на основе правдивых исторических сведений, не искаженных в чьих-либо интересах, искажение правды является "самой страшной болезнью всего человечества". Об этом журналистам заявил председатель Патриаршего совета по культуре, глава Крымской митрополии митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов).

"Искажение правды - это и есть самая страшная болезнь всего человечества. История дана нам для того, чтобы человек становился мудрее, чтобы он жил в потоке жизни всего человечества, чтобы он не был обособлен, чтобы он понимал, что это общая жизнь, не только его, но и всех людей", - добавил он после пресс-конференции, посвященной открытию историко-документального выставочного проекта "Великая Победа. Россия - моя история".

Митрополит отметил невозможность прогнозирования будущего при существовании исторической лжи и интерпретаций.

"История - это окно в будущее. Честная история, не оболганная, не искаженная в интересах тех или иных корпораций, людей, тех или иных политиков. Если мы хотим заглянуть в будущее, нам надо изучить прецеденты истории", - добавил он.

Архиерей привел в пример Священное Писание, отметив критическую честность описаний действующих лиц.

"Библия - это история человеческого рода, написанная таким (исторически честным - прим. ТАСС) образом. Исторические факты в Библии, в Священном Писании Нового и Ветхого Завета совершенно не комплиментарны зачастую даже самым высоким персонажам. Они честны. И в этом драгоценность такой истории, которую мы называем священной", - подчеркнул он.

Митрополит уточнил, что сама история человечества является для христиан священной, поскольку вся она состоит из взаимоотношений человека с Богом и из движения к заданной Господом цели.

"Все перипетии, все сложности, все испытания - они священны. Потому что это взаимоотношения - позитивные, негативные - человека с Богом. И это движение человека к некой определенной цели, ведомой лишь одному Господу", - заключил владыка Тихон.