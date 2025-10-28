В Запорожской области построят интернат для пожилых людей на 100 мест

Губернатор Евгений Балицкий отметил, что место выбиралось с учетом того, чтобы люди могли социально адаптироваться

МЕЛИТОПОЛЬ, 28 октября. /ТАСС/. Интернат для пожилых людей на 100 мест планируется открыть в Запорожской области. Об этом сообщил в ходе прямой линии с жителями региона губернатор Евгений Балицкий.

"Важнейшим шагом в развитии стало строительство дома-интерната для престарелых инвалидов на 100 мест. Надо сказать, что это для нас очень важный объект, и место выбиралось с учетом того, чтобы, как я говорю, люди главного возраста, чтобы они не чувствовали себя не только не брошенными, но и могли социально адаптироваться", - сказал он.

По его словам, новый комплекс будет построен в районе, где "будет кипеть жизнь". Губернатор также уточнил, что интернат на 100 мест будет достаточным для региона.