Более 5 тыс. жителей Запорожской области получают дополнительную соцподдержку
12:57
МЕЛИТОПОЛЬ, 28 октября. /ТАСС/. Свыше 5 тыс. жителей Запорожской области охвачены дополнительными мерами социальной поддержки, сообщил в ходе прямой линии губернатор региона Евгений Балицкий.
"В Запорожской области оказываются все федеральные меры социальной поддержки, - сказал Балицкий. - Дополнительными мерами соцподдержки охвачено более 5 тыс. человек. Средний уровень пенсии у нас составляет 21 266 рублей".
Он добавил, что многодетные семьи могут оформить компенсацию на оплату коммунальных услуг в размере 50%. Этой мерой поддержки воспользовались свыше 150 семей.