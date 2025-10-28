Более 5 тыс. жителей Запорожской области получают дополнительную соцподдержку

Средний уровень пенсии в регионе составляет 21 266 рублей, сообщил губернатор Евгений Балицкий

МЕЛИТОПОЛЬ, 28 октября. /ТАСС/. Свыше 5 тыс. жителей Запорожской области охвачены дополнительными мерами социальной поддержки, сообщил в ходе прямой линии губернатор региона Евгений Балицкий.

"В Запорожской области оказываются все федеральные меры социальной поддержки, - сказал Балицкий. - Дополнительными мерами соцподдержки охвачено более 5 тыс. человек. Средний уровень пенсии у нас составляет 21 266 рублей".

Он добавил, что многодетные семьи могут оформить компенсацию на оплату коммунальных услуг в размере 50%. Этой мерой поддержки воспользовались свыше 150 семей.