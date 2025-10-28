НЭС "Иван Фролов" отправится в первую экспедицию в Антарктиду в 2028 году

В будущем судно заменит устаревший ледокол "Академик Федоров", который служит с 1987 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Научно-экспедиционное судно "Иван Фролов", которое строится на АО "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге, отправится в первую экспедицию в Антарктиду в 2028 году. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды России.

"Строительство научно-экспедиционного судна "Иван Фролов" идет по графику, мы ожидаем, что оно отправится в свою первую экспедицию в Антарктиду в 2028 году. "Иван Фролов" станет не только платформой для научных работ, но и важным средством доставки снабжения и полярников в Антарктиду и Арктику. Судно сможет взять на борт до 240 человек, из них 170 полярников и 70 членов экипажа. Следующий ключевой этап - спуск на воду. Рассчитываем увидеть это фантастическое действо весной 2027 года", - приводит пресс-служба слова директора Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александра Макарова.

В будущем "Иван Фролов" заменит устаревший ледокол "Академик Федоров", который служит с 1987 года. Это будет одно из крупнейших научно-экспедиционных судов в мире. Длина составит 164,8 метра, с наибольшей шириной 26 метров. Скорость хода - 16 узлов. Судно соответствует классу Российского морского регистра судоходства Arc7: "Иван Фролов" сможет подходить к берегам Южного континента и заходить в высокие широты Северного Ледовитого океана.

На борту планируется обустроить до 20 лабораторий для исследований от дна океана до стратосферы. Судно также оборудуют вертолетным комплексом для двух вертолетов типов Ка-32, Ми-8 и Ми-38, вертолетной площадкой и ангаром для обслуживания указанных моделей. На данный момент специалисты формируют корпус на стапеле, предсобирают секции, контрактуют основное судовое оборудование.

"Россия - один из мировых лидеров в полярных исследованиях, а судно "Иван Фролов" встанет в авангарде нашего научного флота. Оно превзойдет существующие научно-экспедиционные суда по своим техническим характеристикам, обеспечит безопасность экипажа и эффективность экспедиций в самых суровых условиях", - привела пресс-служба слова министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова.

Иван Евгеньевич Фролов (4 февраля 1949 - 17 декабря 2020) - ученый-географ, океанолог, гляциолог, полярник, член-корреспондент РАН, лауреат премии имени О. Ю. Шмидта. С 1992 по 2017 год Фролов возглавлял Арктический и антарктический научно-исследовательский институт - старейшее научно-исследовательское учреждение России, проводящее комплексное изучение полярных регионов Земли.