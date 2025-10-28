В Запорожской области контракты с Минобороны заключили более 470 человек

МЕЛИТОПОЛЬ, 28 октября. /ТАСС/. Более 470 человек заключили контракты с Министерством обороны РФ в Запорожской области, получив соответствующие региональные выплаты на сумму более 200 млн рублей. Об этом сообщил в ходе прямой линии с жителями региона губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

"Региональная единовременная выплата при заключении контракта сегодня составляет 400 тыс. рублей, планируем увеличить эту сумму. Ей уже воспользовались 478 человек на сумму около 200 млн рублей", - сказал он.

Глава региона отметил, что новые дополнительные региональные меры поддержки участников и ветеранов СВО будет заложены в бюджет Запорожской области. "Мы разработали целый ряд положений и программ, которые будет отмечены при принятии законодательным собранием области в нашем бюджете. Это средства, которые пойдут на стимулирование и поддержку этой категории граждан", - добавил Балицкий.