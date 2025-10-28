Нехватка инсулина на Запорожье возникла из-за возвращения людей в регион

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий отметил, что обязательно решит проблему

МЕЛИТОПОЛЬ, 28 октября. /ТАСС/. Проблемы с обеспеченностью инсулином в Запорожской области в последние три месяца возникли из-за возвращения населения в регион. Об этом в ходе прямой линии с жителями региона сообщил губернатор Евгений Балицкий.

На прямую линию к Балицкому обратилась одна из пенсионерок Запорожской области, пожаловавшаяся на работу регионального Минздрава в части обеспечения населения инсулином. По словам женщины, нехватка инсулина отмечается в медучреждениях региона последние три месяца.

"Я получал сигналы, но мне они казались очаговыми. Сейчас я понимаю, что вопрос более острый. И знаю, в принципе, почему сегодня нехватка [инсулина отмечается]. В первую очередь, потому что от 14 до 17% населения возвращается, на которых не было заложено в предыдущем бюджете средств. И по лекарствам у нас произошел небольшой разрыв в конце года. Но вот эти три месяца, конечно, для меня позорные. Я обязательно займусь этим вопросом и отработаем", - сказал он.