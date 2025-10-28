Неинвазивное пренатальное тестирование могут ввести для всех беременных

Это необходимо для выявления наличия хромосомных аномалий у плода

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения России предлагает ввести обязательное определение внеклеточной ДНК плода по крови матери всем беременным. Об этом сообщается в проекте приказа министерства здравоохранения, опубликованного на портале нормативных правовых актов.

"[Проектом] введено проведение неинвазивного пренатального тестирования (определение внеклеточной ДНК плода по крови матери) для выявления наличия хромосомных аномалий у плода", - говорится в сообщении.

Кроме этого, уточнены положения работы акушерского дистанционного консультативного центра и порядок проведения телемедицинского консультирования и предусмотрена возможность патронажана дому в послеродовом периоде, в том числе мобильными медицинскими бригадами, психологическая и социальная поддержка женщин.