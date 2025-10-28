В Запорожской области на ремонт двух учреждений СПО направят 1,5 млрд рублей

Также в регионе идет работа по ремонту школ и детских садов, спортивных объектов

МЕЛИТОПОЛЬ, 28 октября. /ТАСС/. Ремонт двух учреждений среднего профессионального образования (СПО) начнут в Запорожской области в 2026 году, сообщил в ходе прямой линии губернатор региона Евгений Балицкий.

"В 2026 году будет начат капитальный ремонт двух учреждений среднего образования на общую сумму 1,5 млрд рублей", - сказал Балицкий.

Он добавил, что также идет работа по ремонту школ и детских садов, спортивных объектов, включая капремонт шахматной школы, в поселке Акимовка идет капремонт спорткомплекса, а в Бердянске - дворца спорта.

"Мероприятия по строительству, развитию все сегодня поддержаны нашим правительством и президентом Владимиром Путиным. Вся поддержка, которая оказывается сегодня Запорожской области, - это большой труд, это труд большого, единого коллектива нашей с вами Родины", - заключил Балицкий.