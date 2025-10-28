Глава Минздрава ФРГ: немки не чувствуют себя в безопасности из-за мигрантов

Многие женщины, по словам Нины Варкен, рассказывают, что избегают поездок на поездах

Редакция сайта ТАСС

© Lukas Barth/ Anadolu Agency/ Getty Images

БЕРЛИН, 28 октября. /ТАСС/. Министр здравоохранения Германии Нина Варкен рассказала, что немки не чувствуют себя в безопасности в общественных местах из-за мигрантов.

"Мне говорят, что молодые женщины, как и женщины пожилого возраста, часто чувствуют себя небезопасно в общественных местах, избегают определенных мест, маршрутов и носят с собой перцовый баллончик", - сказала она в интервью новостному порталу Table.Briefings. Многие женщины, по ее словам, рассказывают, что избегают поездок на поездах.

В то же время Варкен выступила в поддержку заявлений канцлера ФРГ Фридриха Мерца о миграции. "Мы всегда говорили, что есть те [мигранты], кто вносит здесь хороший вклад, кто интегрируется, кто, работая здесь, обеспечивает бесперебойную работу. И что у нас также есть проблема с теми, кто плохо интегрирован, включая тех, кто находится здесь нелегально", - заметила она. Министр пояснила, что следует учитывать оба аспекта. Канцлер ФРГ, по ее мнению, также заявил об этом.

Варкен согласилась с утверждением Мерца о прямой связи между проблемным обликом городов и миграцией. "Это также проблема миграции. Число насильственных преступлений возросло, и значительная их часть связана с подозреваемыми-иностранцами. Молодые женщины рассказывают о проблемах с мужчинами в целом, но есть также сообщения о домогательствах и нападениях, особенно со стороны мужчин с миграционным прошлым", - заключила она.

Ранее результаты опроса общественного мнения, проведенного социологическим институтом Civey, показали, что более половины женщин в Германии не чувствуют себя в безопасности в общественных местах. 14 октября канцлер ФРГ заявил, что власти Германии исправляют предыдущие ошибки в миграционной политике и "далеко продвинулись в [решении проблемы] миграции". Однако, по его словам, в немецких городах эта проблема все еще существует, в связи с чем министр внутренних дел ФРГ Александер Добриндт занимается "организацией и проведением масштабных депортаций".

20 октября канцлер отказался ответить на вопрос, что именно он имел в виду, но рекомендовал задающим его обратиться к своим дочерям, чтобы получить, как он утверждал, "довольно четкий и ясный ответ". Высказывания Мерца вызвали осуждение и критику как со стороны политиков, так и общественности. Многие посчитали его слова "расистскими и дискриминационными", а в ряде немецких городов прошли акции протеста.