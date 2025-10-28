В Запорожской области выделили более 300 млн рублей на помощь военным

Средства направил фонд содействия безопасности и обороне имени П. А. Судоплатова

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 28 октября. /ТАСС/. Фонд содействия безопасности и обороне имени П. А. Судоплатова, работающий в Запорожской области, выделил более 300 млн рублей на поддержку военнослужащих с 2023 года. Об этом сообщил в ходе прямой линии с жителями региона губернатор Евгений Балицкий.

"Привлекаются внебюджетные средства из фонда Судоплатова, который с 2023 года работая в Запорожской области достаточно активно помогает и участникам боевых действий, и министерствам, ведомствам для обороноспособности нашей страны, и, соответственно, Запорожской области. Уже было выделено более 300 млн рублей из этого фонда", - сказал он.

Балицкий добавил, что бюджет фонда Судоплатова формируется за счет добровольных пожертвований. "Он [бюджет фонда] наполняется постоянно людьми, добровольно. Ну, и, соответственно, деньги перераспределяются в направлении нужд в соответствии с уставом", - отметил глава Запорожской области.