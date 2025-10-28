Два съезда на развязке КАД будут перекрывать по ночам с 29 по 31 октября

Ограничения введут из-за работ по устройству свайных фундаментов для установки металлических опор

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Два съезда с Выборгского шоссе на развязке кольцевой автомобильной дороги Санкт-Петербурга (A-118) будут перекрывать по ночам на несколько часов с 29 по 31 октября. Об этом журналистам сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

"В связи с производством работ по устройству свайных фундаментов для установки металлических опор будут полностью перекрываться для движения автомобильного транспорта съезд с внешнего и внутреннего кольца КАД на Выборгское шоссе в направлении города Сертолово Всеволожского района Ленинградской области и съезд с Выборгского шоссе в направлении из поселка Парголово Выборгского района Санкт-Петербурга и города Сертолово на внутреннее кольцо КАД", - сказал Пузыревский.

Также Пузыревский добавил, что "во избежание дорожных заторов работы с полным перекрытием движения будут производиться в ночное время суток", а длительность работ составит не более двух часов. Закрытие сразу двух съездов не планируется.

Для безопасность водителей автомобилей будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры для ограждения зоны работ, а также смонтирована система световой сигнализации.