Эксперт Дохов рассказал, в каких городах оправданно строительство метро

Ими являются города с высокой плотностью населения, а именно Москва и Санкт-Петербург, считает научный сотрудник географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Строительство метро экономически оправданно и эффективно только для больших городов с высокой плотностью населения - свыше 50 человек на 1 га. Российские города, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, не соответствуют этому критерию, сообщил ТАСС научный сотрудник географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Руслан Дохов.

Ранее зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ (фракция "Справедливая Россия") Александр Аксененко предложил возобновить советскую программу строительства метро в городах, население которых превышает 1 млн человек. Соответствующее письмо он направил на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

"Предложения по строительству или продолжению строительства линий метрополитена в крупных российских городах основаны не на экономической рациональности, а на транслирующемся еще с советских времен представлении о том, что метро - это статусный атрибут города-миллионника. С точки зрения современных транспортно-экономических модулей, метрополитены становятся эффективными только в очень больших и плотных городах. Под большим городом подразумевается город с более чем 3 млн жителей и плотностью свыше 50 человек на 1 га. Таких в России два - Москва и Санкт-Петербург", - сказал он.

В большинстве российских городов, отметил Дохов, сохраняются значительные ареалы, занятые малоэтажной застройкой, которые перемежаются с участками современной высотной застройки.

"Если сравнить метро и трамвай по стоимости строительства, то метро дороже в 10-15 раз - в зависимости от глубины прокладки тоннеля и геологических условий. Соответственно, главная проблема со строительством новых линий метро заключается в том, что они совершенно неэффективны, поскольку наибольший эффект такой транспорт с высокой провозной способностью приносит, если есть разветвленная сеть. Во всех остальных случаях вы за безумные деньги строите одну линию, которая ложится непомерной нагрузкой на городской и региональный бюджеты", - добавил он.