В Волгоградской области появится совет по реализации молодежной политики

Он займется проблематикой воспитания, обучения и самореализации молодежи

Редакция сайта ТАСС

ВОЛГОГРАД, 28 октября. /ТАСС/. Совет по реализации молодежной политики будет создан в Волгоградской области. Он займется проблематикой воспитания, обучения и самореализации молодежи, сообщила пресс-служба администрации региона со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова, который во вторник провел встречу с участниками и организаторами молодежного фестиваля "ТриЧетыре".

"Считаю необходимым и своевременным создать в Волгоградской области Совет по реализации молодежной политики. Учитывая государственную важность реализации задач молодежной политики, приоритетное внимание, которое в Волгоградской области уделяется вопросам воспитания, обучения, самореализации молодежи, а также масштаб реализуемых в Волгоградской области проектов развития в рамках молодежной политики. Считаю правильным лично возглавить такой совет", - цитирует Бочарова пресс-служба.

Глава региона также подвел итоги молодежного фестиваля "ТриЧетыре", который в свое время стал проводиться благодаря студенческой инициативе, поддержанной властями.

"Фестиваль "ТриЧетыре" вновь подтвердил статус главного молодежного события 2025 года города-героя Волгограда, Волгоградской области и всего Юга России. Наш фестиваль стал узнаваемым во многих регионах нашей большой страны и даже далеко за ее пределами. В молодежном фестивале "ТриЧетыре" приняли участие 540 тысяч человек, а значит на фестивале действительно было интересно", - сказал Бочаров.

Трехдневный фестиваль стартовал 4 сентября и в этом году впервые стал международным. Участниками его соревновательной программы стали более 1,6 тыс. человек из России, Армении, Белоруссии, Буркина-Фасо, Ирака, Марокко, Сербии и Чехии. В финальный день около 80 площадок представили достижения и потенциал Волгоградской области во всех сферах.