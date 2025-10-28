В Запорожской области врачам из других регионов предоставляют квартиры

Также специалистов привлекают с помощью льготной ипотеки

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 28 октября. /ТАСС/. Власти Запорожской области готовы выделять жилье и предоставлять льготную ипотеку для привлечения в регион врачей и другого медицинского персонала. Об этом сообщил в ходе прямой линии с жителями региона губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

"Сегодня решается вопрос дефицита врачей, это серьезная задача для нас. У нас нехватка врачей высшей категории - порядка 50%, более простой - порядка 20-30%. Мы привлекаем специалистов, выделяя для них специально квартиры, определяя для них возможность развития на нашей территории посредством льготной ипотеки", - сказал губернатор.

По его словам, в регионе работает федеральная программа "Земский доктор", по который в 2023 и 2024 годах в Запорожскую область переехали 22 врача и 23 средних медицинских работника, работающие в 15 медицинских организациях. "В 2025 году запланирован определенный перечень. Это примерно 30 врачей, 32 медицинских работника со средним медицинским образованием, которые также будут привлечены", - отметил он.

В сентябре на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Балицкий сообщил, что первый построенный в Запорожской области после длительного перерыва жилой дом на 64 квартиры будет заселен врачами.