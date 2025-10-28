В Кирилловке Запорожской области намерены возвести новый водовод

Губернатор Евгений Балицкий в ходе прямой линии заявил, что в регионе начали решать вопрос с водой

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 28 октября. /ТАСС/. Бюджет Запорожской области предусматривает строительство водовода для жителей Кирилловки, где сохраняется нехватка воды. Об этом в ходе прямой линии с жителями региона сообщил губернатор Евгений Балицкий.

На прямую линию Балицкого обратилась жительница Кирилловки, сообщившая, что из-за нехватки воды в поселке население вынуждено ее покупать. По ее словам, "привозная вода недешевая".

"Что касается воды: действительно мы запланировали водовод проводить во всю Кирилловку. Это будет делаться от очистных сооружений, имеется в виду от Мелитополя, и, соответственно, сброс обратный планируется через Кирилловские очистные сооружения на Мелитополь. Есть такая программа, мы ее сейчас развиваем. Я посмотрю, как она отражена в бюджете, чтобы мы могли сказать тогда сроки", - сказал он.