В Петербурге многодетным семьям предоставят выплату до 550 тыс. рублей

Средства предназначены для погашения ипотечного кредита

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Многодетные семьи в Санкт-Петербурге смогут получить выплату на погашение ипотечного кредита. Как сообщила пресс-служба городской администрации, губернатор Александр Беглов подписал постановление, определяющее порядок выплат.

"Выплата положена зарегистрированным в Петербурге жителям города при рождении в период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года третьего или последующего ребенка. Рождение детей также должно быть зарегистрировано в Петербурге", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, новая мера социальной поддержки для семей, имеющих детей, предусматривает погашение обязательств по ипотечным жилищным кредитам в размере до 550 тысяч рублей. Эти средства дополнят федеральную выплату в размере 450 тысяч рублей.

По подсчетам городской администрации, новую городскую меру социальной поддержки смогут получить до 500 петербургских семей в год.