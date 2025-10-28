На Соловках в Ботаническом саду отреставрируют "Дачу архимандрита"

Здание также будет оснащено обновленными инженерными сетями

АРХАНГЕЛЬСК, 28 октября. /ТАСС/. "Дачу архимандрита" 1862 года постройки отреставрируют в Ботаническом саду Макарьевской пустыни на Соловках. Как сообщили ТАСС в Фонде по сохранению и развитию Соловецкого архипелага, разработку проектной документации для объекта завершат в 2026 году, сроки реставрации пока не определены.

"Завершение разработки проектной документации планируется в марте 2026 года. В 2022 году специалисты провели комплексные историко-архивные и архитектурные исследования, а в 2025 - детальное инженерное обследование. Они показали: общее состояние здания удовлетворительное, но многие его элементы находятся в ограниченно-работоспособном и даже аварийном состоянии и требуют срочного вмешательства", - сообщили в Фонде.

Двухэтажная деревянная дача была построена в 1862 году при архимандрите Порфирии "для временных посещений настоятеля" Соловецкого монастыря. Она расположена на холме, который защищает Ботанический сад с севера, и является ключевым памятником в комплексе Пустыни, который формировался с начала XIX века. Название "Дача архимандрита" закрепилось за зданием в советское время.

На основе проведенных изысканий подрядная организация Фонда приступила к разработке проекта реставрации. Главная задача - сохранить подлинность, вернув дому исторический облик и обеспечив его долгую жизнь.

Предполагается, что самыми масштабными работами станут полная замена сгнивших нижних венцов сруба и устройство надежной гидроизоляции. Это остановит разрушение основы здания. Также запланирована замена кровли на фальцевую металлическую. Специалисты учитывают все детали. В начале ноября проектировщики снова приедут на Соловки, чтобы провести дополнительные исследования для точного определения исторического цвета фасадов.

Внутри предстоит отреставрировать все поверхности: полы, стены, потолки, печи. Будут восстановлены штукатурные карнизы и историческая отделка. Оконные и дверные заполнения отреставрируют с сохранением исторической расстекловки. Также здание будет оснащено обновленными инженерными сетями (электричество, водоснабжение, вентиляция), что необходимо для его музейного использования. Для защиты памятника от влаги вокруг здания будет выполнена вертикальная планировка и устроена отмостка.