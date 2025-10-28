В МВД рассказали, как мошенники обманывают от имени ФНС

В ведомстве сообщили, что особенно активно аферисты действуют от имени службы в завершении календарных периодов и в преддверии официального срока подачи декларации 3-НДФЛ

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Мошенники в завершении календарных периодов и в преддверии официального срока подачи декларации 3-НДФЛ активно начинают обманывать россиян от имени налоговой, используя при этом несколько сценариев. Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

"Злоумышленники используют эту "официальную" маску и действуют по нескольким сценариям: звонок "из налоговой", где сообщают, что работодатель "не передал декларацию", и просят "заполнить форму онлайн", одновременно требуя назвать код из СМС для "подтверждения", - сказали в управлении.

Кроме того, аферисты направляют уведомление о якобы накопившейся задолженности с поддельным номером горячей линии, в результате потерпевший сам перезванивает по указанному номеру и попадает в ловушку. "Звонок "от Почты России" о срочном письме из ФНС и просьба назвать код для получения - способ получить контроль над телефонами и аккаунтами", - также входит в перечень сценариев мошенников.

В МВД отметили, что особенно активно мошенники действуют от имени ФНС в завершении календарных периодов и в преддверии официального срока подачи декларации 3-НДФЛ. "Чтобы закрыть злоумышленникам данное "окно возможностей" все взаимодействие с ФНС России можно выстроить через официальный сайт и приложение. В подавляющем большинстве ситуаций для физических лиц этого будет достаточно", - призвали в киберполиции.