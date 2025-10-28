Омские предприятия обязали снизить выбросы в атмосферу

В регионе ввели режим неблагоприятных метеорологических условий

Редакция сайта ТАСС

ОМСК, 28 октября. /ТАСС/. Режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), при котором предприятия обязаны снизить выбросы в атмосферу, ввели в Омской области, сообщила пресс-служба регионального Минприроды.

"По информации ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС" с 20:00 (17:00 мск - прим. ТАСС) 28 октября до 08:00 (05:00 мск - прим. ТАСС) 29 октября на территории города Омска и Омской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, и объявляется период НМУ первой степени опасности", - говорится в сообщении.

Предприятия обязаны сократить выбросы: промышленные - минимум на 15-20%, тепло- и электрогенерирующие - на 5-10%.

По данным общественной организации "Зеленый патруль", Омская область по итогам лета 2025 года заняла в национальном экологическом рейтинге 76 из 83 мест. Жители Омска регулярно жалуются на загрязнение атмосферы.