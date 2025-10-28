В детской больнице Мелитополя будут помогать жителям Херсонской области

Новый педиатрический центр готов на 80%

МЕЛИТОПОЛЬ, 28 октября. /ТАСС/. Дети из Херсонской области и других близлежащих регионов РФ смогут получать медицинскую помощь в строящейся новой больнице в Мелитополе. Новый педиатрический центр готов уже на 80%, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в ходе прямой линии с жителями.

"Построив такой центр, мы сможем не только себя обеспечить этой [медицинской] услугой, а эта услуга будет очень высококачественная, потому что там оборудование самое новое стоит. Мы сможем также оказывать эту услугу и жителям Херсона [Херсонской области], где также нет областного медицинского учреждения. Ну и, соответственно, Донецка и Крыма, все, кто пожелают, будут приезжать к нам", - сказал Балицкий.

Строящийся многопрофильный педиатрический медицинский центр будет состоять из двух корпусов на 240 коек и инфекционного стационара на 100 коек, уточнил губернатор. "Готовность уже более 80%", - отметил он.

По словам губернатора, в Запорожской области "за годы украинского безвластия медицина была доведена до практически уничтожения". И сейчас здравоохранению власти уделяют большое внимание. Балицкий также пояснил, что основные областные медицинские учреждения остались в городе Запорожье, "пока еще не освобожденном от украинского нацизма". "Но, конечно же, мы туда зайдем и, конечно же, мы там будем также развивать [здравоохранение]", - добавил Балицкий.

Ранее на встрече с президентом России Владимиром Путиным Балицкий сообщил, что строительство многопрофильного педиатрического центра в Мелитополе планируют закончить в начале 2026 года.