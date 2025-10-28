Губернатор Ростовской области прокомментировал ситуацию в школе Азова

В школьной столовой появились таблички "Малоимущие" и "СВО"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 октября. /ТАСС/. Установка в школьной столовой в Азове Ростовской области на обеденных столах табличек "Малоимущие" и "СВО" является дискриминацией, унижающей детей. Об этом заявил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что в одной из школ Азова Ростовской области в столовой на столах установлены таблички "Малоимущие" и "СВО". Прокуратура Ростовской области организовала проверку.

Глава региона написал в своем Telegram-канале, что такие действия - очевидная и грубейшая дискриминация. Он отметил, что тяжело представить, насколько дискомфортно чувствовали себя дети. По словам Слюсаря, такая маркировка не только унижает достоинство детей, но и провоцирует травлю в школьной среде, чего допускать категорически нельзя.

По его словам, директору школы объявили выговор. Дальнейшую работу с подрядчиком, который организует питание, будут обсуждать.

"Своему заместителю Андрею Фатееву поручил взять на особый контроль организацию питания детей в школах области с привлечением родительского сообщества. Все дети должны получать вкусное и здоровое питание, без категорий. Школа - это территория уважения и равных возможностей. Наша задача не допускать, чтобы чьи-то права ущемлялись", - добавил глава Ростовской области.