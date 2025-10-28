Запорожская область выплатит 300 млн рублей долгов сотрудникам ГУП "ГЗО"

Губернатор региона Евгений Балицкий подписал распоряжение

МЕЛИТОПОЛЬ, 28 октября. /ТАСС/. Власти Запорожской области в ближайшие дни выплатят около 300 млн рублей долгов по заработной плате сотрудникам регионального ГУПа "Государственный зерновой оператор" (ГЗО). Об этом сообщил в ходе прямой линии с жителями региона губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

"Сегодня есть задолженность, насколько я знаю, осталась уже небольшая сумма, порядка 300 млн. Была больше задолженность, там работало 1,5 тыс. человек. Утром я подписал распоряжение о выплате этих денег - мы получили согласование с федеральным центром. <...> Думаю, что сегодня, завтра вы получите их на счета", - сказал он, отвечая на вопрос жителя области в прямом эфире.

Балицкий отметил, что регион, который учредил ГЗО в 2022 году, будет прекращать его деятельность. "Мы идем по пути закрытия этого объекта и передачи его собственности в аренду коммерческим структурам. Он свою роль выполнил, когда стояла задача не потерять материальные активы, и элеваторы, и колхозы, поэтому в эту структуру определялось много непрофильных активов", - отметил губернатор.