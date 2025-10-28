В Тюмени начнут возводить образовательный центр в 2026 году

Здание включит в себя школу, детский сад и учреждения допобразования

ТЮМЕНЬ, 28 октября. /ТАСС/. Образовательный комплекс, который включит в себя школу, детский сад и учреждения допобразования, начнут строить в 2026 году в пятом Заречном микрорайоне города Тюмени. Об этом сообщил губернатор Александр Моор во время прямой линии.

"Проектная документация получила положительное заключение госэкспертизы. <...> В 2026 году мы должны начать этот объект строить", - сказал он.

Моор уточнил, что здание рассчитано на 1,4 тыс. мест для школьников, 250 - для детсадовцев, а также на 583 места для получения дополнительного образования. Власти ведут переговоры о возведении здания с компаниями, которые занимаются жилой застройкой в этом микрорайоне. Соглашение о строительстве предполагает совместную работу над созданием образовательного комплекса.