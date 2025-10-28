Медведев назвал сердечное отношение к попавшим в беду национальной чертой россиян

Зампред Совбеза РФ поблагодарил волонтеров за помощь курянам

КУРСК, 28 октября. /ТАСС/. Зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев считает, что сердечное отношение к попавшим в беду является национальной чертой российского народа. Такое мнение он высказал на встрече с волонтерами в гуманитарном центре в Курской области.

На встрече с волонтерами Медведев поблагодарил их за помощь курянам, отметив, что эта работа является всенародной. "Позвольте еще раз использовать эту возможность поздравить и сердечно поблагодарить вас. Если хотите, это наша особая черта. Я долго думал над словом "волонтер", но, по сути, у нас всегда было свое - "доброволец". Такое сердечное отношение к попавшим в беду, - это, мне кажется, наша национальная, российская черта, всегда присущая гражданам нашей страны", - заявил Медведев.

"И то, что вы вот эти свои лучшие качества здесь проявляете, конечно, вызывает самые теплые эмоции, когда на помощь попавшему в беду приходят люди из разных регионов. У вас своих дел, проблем хватает. Но тем не менее вы здесь. Вот это самое значимое", - сказал политик.