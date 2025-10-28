На Украине Киркорову заочно предъявили обвинение из-за выступлений в Крыму и ДНР

СБУ вменяет российскому артисту неоднократное нарушение порядка въезда на украинскую территорию

Редакция сайта ТАСС

Филипп Киркоров © Алена Бжахова/ ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение народному артисту РФ Филиппу Киркорову в связи с выступлениями в Крыму и ДНР. Об этом сообщил офис украинского генпрокурора.

Как следует из прикрепленной копии уведомления, артисту вменяют "неоднократное нарушение порядка въезда на территорию Украины".

Киркоров регулярно участвовал в мероприятиях в регионах, которые Киев считает своими. Кроме того, украинские правоохранительные органы напоминают, что 18 марта 2021 года певец принял участие в митинге-концерте на стадионе "Лужники" в Москве, где поддержал принятие Крыма в состав России.

В 2022 году, как отмечают украинские правоохранители, российский артист посетил военный госпиталь в Феодосии, где публично поддержал российских военных. В 2024 году он выступил в госпитале для военных в Горловке - сначала доставил гуманитарную помощь, а через день дал концерт в зале "Шахтер".

Киркоров с 2022 года находится под санкциями Киева, был лишен на Украине госнаград. 18 апреля 2024 года Европейский суд по правам человека признал его ответственным за действия, которые якобы подрывают независимость Украины.

СБУ регулярно заочно предъявляет обвинения российским политическим, военным, культурным и общественным деятелям. Помимо этого, Владимир Зеленский подписывает многочисленные указы о санкциях против российских физических и юридических лиц, а также граждан других стран, которых Украина обвиняет в сотрудничестве с РФ.