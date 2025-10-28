В Петербурге реализуют порядка 100 проектов в сфере патриотического воспитания

Город ведет большую работу по укреплению и пропаганде семейных ценностей, созданию условий для гармоничного воспитания будущего поколения, сообщил губернатор Александр Беглов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга профинансировали порядка 100 проектов, направленных на патриотическое воспитание, сохранение народных, военных и культурных традиций, в 2025 году. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации после совещания губернатора с членами городского правительства по вопросам создания условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности.

"Глава города подчеркнул, что эти средства направлены на сохранение народных, военных и культурных традиций, на патриотическое воспитание и защиту исторической памяти и правды. По итогам года Петербург планирует реализовать порядка 100 таких проектов", - отмечается в сообщении.

На совещании Беглов отметил, что Петербург ведет большую работу по укреплению и пропаганде семейных ценностей, созданию условий для гармоничного воспитания будущего поколения, поддержке творческой молодежи, горожан "серебряного" возраста. К решению этих задач подключились образовательные и культурные учреждения, предприятия и организации сфер туризма и молодежной политики.

"Президент России поручил нам расширить воспитание молодежи на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей. По многим направлениям этой работы опыт Петербурга перенимают другие регионы. С начала года из бюджета города предоставлено 75 субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на общую сумму 1,2 млрд рублей", - привела пресс-служба губернатора Александра Беглова.