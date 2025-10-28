Медведев назвал Курскую область "эпицентром боли", где нужна работа волонтеров

Заместитель председателя Совета безопасности отметил, что волонтерские лагери на постоянной основе должны развертываться с учетом реальных потребностей регионов

КУРСК, 28 октября. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности РФ и председатель "Единой России" Дмитрий Медведев отметил, что в Курской области находится "эпицентр боли, накопившихся проблем", требующих внимания государства и волонтеров.

Во время встречи с волонтерами к Медведеву обратилась одна из участниц с просьбой рассмотреть возможность расширения практики развертывания волонтерских лагерей в Иркутской области на постоянной основе для оперативной помощи населению. Медведев подчеркнул, что такие лагеря должны развертываться с учетом реальных потребностей регионов.

"Очевидно, что сейчас здесь [в Курской области] эпицентр боли, накопившихся проблем. И здесь надо работать", - заявил Медведев.

При этом он отметил, что в России регулярно происходят стихийные бедствия. "Иркутский край тоже хорошо знаю. У нас часто горит, масса других проблем. Край огромный, богатый, но в то же время тоже с проблемами. Поэтому, если будет решение региональных властей о том, что нужно использовать волонтерские ресурсы, я думаю, мы откликнемся", - добавил Медведев.