Балицкий: более 99% жителей Запорожья получили паспорта Российской Федерации

Тем, кто не успел получить паспорт по упрощенной процедуре, приходиться сталкиваться с большим количеством бюрократических моментов, сообщил губернатор региона

МЕЛИТОПОЛЬ, 28 октября. /ТАСС/. Паспорт гражданина Российской Федерации получили 99,7% жителей Запорожской области. Об этом сообщил в ходе прямой линии с жителями региона губернатор Евгений Балицкий.

"У нас была упрощенная процедура, когда жители Запорожской области получали паспорта. Сейчас этой процедуры у нас нет, поэтому речь идет про, конечно, незначительное количество людей, потому что у нас 99,7% жителей Запорожской области паспорта получили. Есть незначительная категория, кто или не проходит по линии силовиков, будем так говорить, или же по каким-то другим причинам", - сказал он.

Губернатор подчеркнул, что тем, кто не успел получить паспорт по упрощенной процедуре, приходиться сталкиваться с большим количеством бюрократических моментов.