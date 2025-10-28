Балицкий: сокращение комендантского часа в Запорожской области маловероятно

С мая 2025 года комендантский час в регионе действует с 23:00 до 05:00

МЕЛИТОПОЛЬ, 28 октября. /ТАСС/. Сокращение режима комендантского часа на территории Запорожской области маловероятно из-за атак Вооруженных сил Украины, сообщил в ходе прямой линии с жителями региона губернатор Евгений Балицкий, отвечая на вопрос студента Мелитопольского государственного университета.

"По поводу в принципе комендантского часа хотел бы сказать всем, что мы максимально пытаемся учитывать интересы граждан: мелитопольцев, бердянцев, живущих в Васильевке, в Токмаке. <...> Надо сказать, что пока послабление маловероятно. Тем не менее вопрос прозвучал, мы его рассмотрим, и постараемся пойти на встречу", - сказал он.

Балицкий пообещал обсудить вопрос об отмене комендантского часа на территории региона с силовыми структурами.

"Я должен буду вопрос поднять на штабе обороны и согласовать его с военными, комендатурой, в общем с силовиками. Вероятно, но это только по изменению ситуации на фронте. Если так противник будет обстреливать, то будет стоять вопрос безопасности. Я сомневаюсь, что силовики пойдут на встречу, да и я их тоже поддержу в этом вопросе", - подчеркнул глава Запорожья.

Согласно указу губернатора Запорожской области, с мая 2025 года комендантский час в регионе действует с 23:00 до 05:00.