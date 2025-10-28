Таджикистан заявил о важности расширения обучения детей их граждан в России

По мнению дипломата Шарафа Рахими, Душанбе и Москва демонстрируют высокий уровень готовности к расширению совместных инициатив

Редакция сайта ТАСС

ДУШАНБЕ, 28 октября. /ТАСС/. Важно расширить возможности обучения детей граждан Таджикистана, пребывающих на территории России. Об этом заявил начальник управления стран Содружества Независимых Государств Министерства иностранных дел Таджикистана Шараф Рахими, выступая на Международной научной конференции, посвященной таджикско-российскому сотрудничеству в сфере науки и образования, передает корреспондент ТАСС.

"Таджикистан поддерживает инициативы России, направленные на укрепление роли русского языка на международной арене, включая работу в рамках ООН. В то же время хотел бы подчеркнуть важность расширения возможностей получения образования и для детей наших граждан, временно находящихся на территории РФ", - заявил представитель МИД. По его словам, "это соответствовало бы духу стратегических отношений, сохранив и приумножив достигнутые успехи в образовании". Вместе с тем он отметил огромный потенциал для дальнейшего расширения академических обменов и совместных научных проектов двух стран.

"Все это способствовало бы укреплению научных школ, развитию инновационных направлений и формированию общего образовательного пространства", - сказал он.

Рахими отметил, что в условиях стремительных изменений в мире гуманитарная сфера становится мостом, соединяющим общество и формирующим доверие.

"Считаю необходимым активнее работать над заполнением информационного вакуума и повышением уровня взаимной осведомленности граждан в медийном пространстве о гуманитарном сотрудничестве, в том числе о древней истории, самобытной культуре, традициях и обычаях наших народов", - подчеркнул он. По мнению дипломата, в целом, Таджикистан и РФ демонстрируют высокий уровень готовности к расширению совместных инициатив. Он выразил убежденность, что дальнейшее развитие в сфере науки и образования будет способствовать формированию общего культурного и интеллектуального пространства, основанного на взаимном уважении, диалоге и созидании.

Международная научная конференция на тему "Сотрудничество Таджикистана и России в сфере науки и образования: состояние и перспективы" состоялась в Душанбе с участием представителей научных сообществ двух стран. В ходе мероприятия ученые обсудили вопросы подготовки кадров, культурологических особенностей, развития научного сотрудничества, его перспективы.