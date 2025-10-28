Симоньян получила повестку в украинский суд

Главный редактор RT сообщила, что это связано с обвинением по нескольким статьям украинского Уголовного кодекса

Редакция сайта ТАСС

Главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян © Михаил Метцель/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что ее вызвали в Шевченковский районный суд города Киев в связи с обвинением по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

"В Киеве опять прилив оптимизма. Шлют мне повестку в суд на 30 октября. Не возьмем мы Киев к 30 октября, хлопцi, ну никак, к сожалению. А как возьмем - так сразу явлюсь, без всяких повесток. Поэкономьте бумагу пока", - с иронией написала она в своем Telegram-канале, прикрепив фото повестки из суда.

Ранее Служба безопасности Украины заочно предъявила Симоньян обвинения в геноциде, посягательстве на территориальную целостность Украины, пропаганде военных действий, а также об оправдании, признании правомерными и отрицании действий России, которые на Украине расценивают как "агрессию", глорификации (прославлении) участников специальной военной операции.

В марте 2022 года занимавшая тогда пост генерального прокурора Украины Ирина Венедиктова сообщила, что в отношении Симоньян выдвинуты обвинения по статье УК Украины о финансировании действий, совершенных с целью "насильственного захвата власти" или "изменения границ" страны.