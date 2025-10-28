Гендиректор "Рувики" спрогнозировал успех энциклопедий с ИИ под контролем людей

Владимир Медейко считает, потребителю важно понимать, где искать достоверность, а не синтетический набор обобщений

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Проекты, где искусственный интеллект останется под контролем профессиональных экспертов, будут пользоваться большим успехом на горизонте ближайших пяти лет. Потребителю будет крайне важно понимать, где искать достоверность, а не синтетический набор обобщений, сообщил ТАСС гендиректор интернет-энциклопедии "Рувики" Владимир Медейко.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск запустил свой аналог энциклопедии "Википедия" - Grokipedia. В новой библиотеке на момент запуска насчитывалось более 800 тыс. статей, тогда как в "Википедии" - более 8 млн. Grokipedia работает на базе чат-бота Grok AI.

"Сегодня мы видим, что Grokipedia также делает ставку на инновации. Все это будет способствовать укреплению мирового тренда на развитие нового формата работы с накопленным человеческим опытом. При этом на горизонте пяти лет в большей цене останутся проекты, где искусственный интеллект останется под контролем профессиональных экспертов. Потребителю будет крайне важно понимать, где искать достоверность, а не синтетический набор обобщений", - сказал ТАСС Медейко.

Гендиректор интернет-энциклопедии "Рувики" подчеркнул, что платформа приветствует появление новых форматов энциклопедических проектов. Он отметил, что еще два года назад "Рувики" сделала ставку на ИИ в своем проекте. Ранее она интегрировала искусственный интеллект для автоматического обновления статей, а также для защиты материалов от вандальных правок и нарушений законодательства РФ.