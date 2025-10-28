На Ставрополье на развитие образования направят 48,5 млрд рублей в 2026 году

Будет проведен капитальный ремонт 38 школ и 6 детских садов, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

СТАВРОПОЛЬ, 28 октября. /ТАСС/. Порядка 48,5 млрд рублей направят на реализацию региональной программы "Развитие образования" в Ставропольском крае в 2026 году. Это на 6,4 млрд больше, чем в 2025 году. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Владимир Владимиров.

"В проекте бюджета Ставрополья на 2026 год одним из главных приоритетов остается образование. На реализацию региональной программы "Развитие образования" предусмотрено 48,5 млрд рублей - на 6,4 млрд больше, чем в текущем году. Средства направим на развитие школ и детских садов, организацию горячего питания и поддержку семей участников СВО. Продолжим строительство двух школ и трех детских садов, реконструкцию двух школ", - написал Владимиров.

Он отметил, что будет проведен капитальный ремонт 38 школ и 6 детских садов.

"Продолжим реализацию региональных проектов "Педагоги и наставники" и "Поддержка семьи". Это выплаты "земским учителям", классным руководителям, кураторам и советникам по воспитанию. Отдельное внимание - заработной плате педагогов. На ее повышение в бюджете заложено 4,8 млрд рублей", - добавил Владимиров.