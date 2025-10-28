Депутата Горсовета Красноярска лишили мандата

Вячеслав Дюков не сообщил о конфликте интересов при рассмотрении обращений к нему

КРАСНОЯРСК, 28 октября. /ТАСС/. Депутата Красноярского городского совета Вячеслава Дюкова лишили мандата из-за того, что он не сообщил о конфликте интересов при рассмотрении обращений к нему. Об этом сообщает корреспондент ТАСС по итогам сессии Горсовета.

В феврале 2024 года Дюкова исключили из партии "Единая Россия" из-за негативного отзыва о военных-контрактниках. Позже депутат извинился за свои слова и сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", что попросил освободить его от должности председателя комиссии горсовета по градостроительству и дорожно-транспортной инфраструктуре в связи с "убытием в зону проведения специальной военной операции на неопределенный срок".

"В городской совет поступили материалы от прокуратуры Красноярска от 2 и 12 октября, содержащие информацию о том, что депутатом Дюковым Вячеславом Игоревичем при рассмотрении обращений ООО "Специализированный застройщик "Техинвест" и некоммерческого партнерства "Союз ветеранов военной разведки", должна была быть исполнена обязанность по уведомлению о возможности возникновения конфликта интересов. Не исполнение данной обязанности является нарушением законодательства о противодействии коррупции в действиях депутата Дюкова", - сообщил заместитель председателя комиссии по местному самоуправлению Горсовета Антон Жеребцов.

По его словам, 17 октября от управления губернатора края по профилактике коррупционных и иных правонарушений в адрес Горсовета поступили материалы с предложением проверить соблюдение Дюковым требований о предотвращении конфликта интересов. Комиссия Горсовета рассмотрела полученные материалы и рекомендовала депутатам лишить его мандата. Прокурор Красноярска Валерий Юхновец сообщил, что в обоих случаях Дюков "лоббировал коммерческие организации, использовав свой правовой статус". Горсовет Красноярска проголосовал за лишение депутата мандата.

Дюков был депутатом горсовета с 2018 года, до этого с 2015 по 2018 годы возглавлял общественную палату Красноярска.