В Калининградской области парк электрокаршеринга включает машины местного завода

Там находится 10 автомобилей

КАЛИНИНГРАД, 28 октября. /ТАСС/. Инвестор, запустивший в Калининградской области услугу каршеринга электроавтомобилей местного завода "Автотор", располагает парком в 10 автомашин. Об этом ТАСС сообщил руководитель компании "Кёниг-рент" Александр Навагин.

"Это большой вклад в развитие электромобильности нашего региона. Мы долго готовились, долго учились и готовы сейчас первыми в России показать, как правильно работать. <…> Очень важный аспект, это продукт, который мы используем, он весьма доработан, лучше аналогов в разы сейчас. <…> Всего в каршеринге у нас сейчас 200 автомобилей. Из них первые 10 электрических мы сегодня дали сервису. Дальше мы дадим еще 10 в этом году. И в следующем, к весне, мы дадим еще, я думаю, что до 50 машин у нас будет", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, у электрокаров по сравнению с традиционными автомобилями с двигателем внутреннего сгорания множество преимуществ в эксплуатации. Прежде всего, бизнесмен выделил меньший объем шума при движении, экологичность и ремонтопригодность таких машин.

Жителям и гостям Калининграда с 28 октября стала доступна услуга каршеринга на электроавтомобилях "Амберавто А5" производства местного завода "Автотор". Проект реализуют совместно с "Яндекс. Драйв". Летом 2025 года в Калининграде заработал каршеринг с бензиновыми автомобилями местного производства.