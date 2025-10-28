В Кабардино-Балкарии презентовали новый туристический бренд региона

Слоганом стала фраза "Впечатления сильнее слов"

Редакция сайта ТАСС

© Нуржан Кубадиева/ ТАСС

НАЛЬЧИК, 28 октября. /ТАСС/. Обновленный туристический бренд республики презентовали в Кабардино-Балкарии (КБР). Главным символом стали эмоции и вдохновение туристов, побывавших в республике, передает корреспондент ТАСС со стратегической сессии Министерства туризма КБР.

Региональная отраслевая встреча "Туризм. Люди. Достижения" прошла в Баксанском районе Кабардино-Балкарии на территории популярной туристической локации - гостинично-ресторанного комплекса "Байя Хара-Хора". Представителям региональной власти, туристического сектора, блогерам и журналистам представили обновленный туристический бренд КБР.

"Нам было важно узнать, что ощущают туристы, приезжая в Кабардино-Балкарию. Чем восхищаются и почему возвращаются? Подтвердилась важная гипотеза - туристы в КБР выбирают не просто виды, а впечатления и ощущения", - отметили представители коммуникационного агентства FPR из Санкт-Петербурга, разработавшие новый бренд.

Авторы бренда, дизайнерское бюро из Санкт-Петербурга, приехали в экспедицию в Кабардино-Балкарию на четыре дня. Они побывали в знаковых для региона местах, общались с туристами, владельцами локальных заведений, чтобы лучше узнать республику. Результатом стал новый бренд, который символизирует национальные орнаменты, глубину культуры и истории. Это официальный символ, который в ближайшие пять лет будет представлять туристический сектор КБР.

"В нашем проекте прошлое и будущее сплетаются в одно целое. Слоганом стала фраза "Впечатления сильнее слов", которая обещает: вы увезете из республики самое ценное - прожитые эмоции, которые пронесете через всю жизнь", - отметили разработчики.

Кроме того, авторы проекта показали презентационный ролик о Кабардино-Балкарии, созданный искусственным интеллектом. Видеоряд включает узнаваемые горные пейзажи, предметы ремесленного искусства, произведенных местными мастерами.