В Карелии молодежный форум "Берег" впервые пройдет на территории Арктической зоны

Ключевой темой форума станет погружение в историю и культуру Поморья

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОЗАВОДСК, 28 октября. /ТАСС/. Молодежный форум "Берег", созданный по инициативе главы Карелии Артура Парфенчикова, впервые проведут в районах республики, входящих в Арктическую зону РФ. Об этом сообщили в управлении по молодежной политике региона.

"В рамках реализации программы "Регион для молодых" национального проекта "Молодежь и дети" в 2026 году созданный по инициативе Артура Парфенчикова форум "Берег" впервые пройдет на территории арктических районов республики и станет новой точкой притяжения для активной и талантливой молодежи из Карельского Поморья", - сказано в сообщении.

Инициативу проведения форума "Берег. Поморье" поддержали правительство Карелии, Федеральное агентство по делам молодежи, управление по молодежной политике республики, а также районные власти и эксперты. Ключевой темой форума станет погружение в историю и культуру Поморья, раскрытие его уникального этнокультурного потенциала. Отдельный акцент будет сделан на трансляции позитивного опыта молодежных инициатив, уже реализованных в поморских поселениях.

Особое место в программе займет проработка перспектив Кемско-Беломорской агломерации как новой точки роста в Арктике. Участники форума смогут рассмотреть ее потенциал через призму молодежного взгляда на социально-экономическое развитие, туристическую привлекательность и развитие человеческого капитала.

Также в рамках программы проведут сбор и анализ конкретных запросов местной молодежи по развитию социальной инфраструктуры и качества городской среды населенных пунктов Поморья. Полученные данные лягут в основу дальнейших решений и программ, реализуемых правительством региона.

В Карелии в Арктическую зону входят шесть муниципальных районов и округов: Беломорский, Лоухский, Кемский, Сегежский, Калевальский и Костомукшский, это 38% площади республики. Кемско-Беломорская агломерация включена в перечень опорных населенных пунктов Арктической зоны РФ, для ее развития предусмотрен мастер-план. Власти ожидают увеличения числа жителей агломерации на 30% к 2035 году.