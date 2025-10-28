В Крыму 26 многоквартирных домов остаются без отопления

Причиной этого стали аварийные ситуации на сетях

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 октября. /ТАСС/. Жители 26 многоквартирных домов остаются без отопления в связи с различными аварийными ситуациями на сетях. Власти намерены решить проблему в кратчайшие сроки, сообщил в своем Telegram-канале глава Республики Крым Сергей Аксенов.

"С началом отопительного сезона поступают обращения граждан в связи с порывами на теплосетях, отсутствием тепла в многоквартирных домах. На данный момент без отопления остаются четыре МКД в городе Саки, 18 домов в Симферополе и четыре - в Керчи. <…> Все вопросы необходимо решить в кратчайшие сроки", - написал он.

Аксенов уточнил, что по информации генерального директора ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго" Дмитрия Прилипко, в Керчи аварийные ситуации на сетях ликвидированы, проводится регулировка систем. В крымской столице и Саках сотрудники предприятия совместно с управляющими организациями ведут ремонтные работы.

Глава Крыма отметил, что все обращения по аварийным ситуациям будут оперативно отрабатываться специалистами "Крымтеплокоммунэнерго". На сайте предприятия разместят данные о регистрации заявки, выезде ремонтной бригады и планируемом времени ликвидации аварии. Параллельно информация будет дублироваться на ресурсах администрации муниципалитета, управляющей организации и председателя МКД для максимально полного оповещения жителей.