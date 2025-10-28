В Запорожской области поздравили с днем рождения ветерана ВОВ

Поздравить Андрея Беликова пришли представители администрации района и молодежные активисты

Редакция сайта ТАСС

© Администрация Веселовского муниципального округа/ ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 28 октября. /ТАСС/. Жителю поселка Веселое, одному из старейших в Запорожской области ветеранов Великой Отечественной войны Андрею Беликову исполнилось 102 года. Поздравить его с цветами и подарками пришли представители администрации района и молодежные активисты, сообщили ТАСС в Веселовском муниципальном округе.

"Андрей Кузьмич, мы поздравляем вас с днем рождения, желаем здоровья и еще раз здоровья. Спасибо за все, что вы сделали для мирного неба. Вы - настоящий герой", - сказал ветерану глава района Игорь Гагаринов. Он добавил, что возможность поздравить Андрея Кузьмича со 102-м днем рождения для него - огромная честь.

Андрей Беликов родился в селе Веселое в крестьянской семье, после школы работал в колхозе. В июле 1941 года был призван в Красную армию. С января 1942 по до конца войны старший лейтенант Беликов служил автомехаником в 429-м батальоне авиаобслуживания. В составе Северо-Кавказского фронта участвовал в обороне Кавказа и освобождении Таманского полуострова. Войну закончил в Австрии. Награжден орденом Отечественной войны II степени.