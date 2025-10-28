В Заполярье направят 1,3 млрд рублей на ОМС неработающего населения

Всего на сферу медицины в 2025 году в региональном бюджете было заложено около 18,7 млрд рублей

МУРМАНСК, 28 октября. /ТАСС/. Власти Мурманской области направят порядка 1,3 млрд рублей до конца этого года на обязательное медицинское страхование (ОМС) неработающего населения, в том числе детей и пенсионеров. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис в ходе общения с медработниками региона.

"Я подписал постановление о выделении из бюджета 1,3 млрд рублей на оплату оказания медицинской помощи неработающим северянам - детям и старшему поколению, кто особенно нуждается в поддержке. Эти деньги поддержат систему здравоохранения", - отметил Чибис.

Как пояснили ТАСС в Министерстве информационной политики Мурманской области, средства будут направлены на финансирование системы здравоохранения, чтобы жители региона могли получить медицинскую помощь за счет средств обязательного медицинского страхования. Всего на сферу медицины в 2025 году в региональном бюджете было заложено порядка 18,7 млрд рублей.

Чибис провел встречу с медицинскими работниками Мурманской области, а также наградил участников конкурсов "Лучший врач" и "Народный врач".