Минстрой: 15 объектов инфраструктуры восстанавливают в ДНР по госпрограмме

Ведомство также следит за прохождением отопительного сезона в Донбассе и Новороссии

ДОНЕЦК, 28 октября. /ТАСС/. 15 инфраструктурных объектов в текущем году восстанавливают в муниципалитетах Донецкой Народной Республики по программе "Восстановление и социально-экономическое развитие Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области". Об этом сообщается в Telegram-канале Минстроя РФ.

Сообщается, что глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин провел рабочую встречу с главой ДНР Денисом Пушилиным и сенатором от региона Александром Волошиным. На встрече обсудили ситуацию с водоснабжением, прохождение отопительного сезона в ДНР, а также восстановление инфраструктуры и жилищное строительство.

"Отдельно рассмотрели вопросы текущей реализации и планирования мероприятий по созданию и восстановлению инфраструктуры и многоквартирных домов в рамках госпрограммы "Восстановление и социально-экономическое развитие Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области". В текущем году в рамках программы в ДНР осуществляется реализация 15 объектов инфраструктуры, в том числе 7 сетей водоснабжения, 5 сетей водоотведения и 3 сетей теплоснабжения", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили: Минстрой РФ усиленно следит за прохождением отопительного сезона в Донбассе и Новороссии. Так, в ДНР организация отопительного сезона проходит за счет активной помощи регионов-шефов. На данный момент в регионе сформированы необходимые запасы топлива и аварийные бригады.

ДНР испытывает дефицит воды, получая не более 35% нужного объема для снабжения жителей из-за водной блокады со стороны Украины и обмеления водохранилищ. 18 июля было объявлено о сокращении графика подачи воды, в частности Енакиево и близлежащие города переведены на подачу воды раз в четыре дня, крупнейшие по численности города региона - Донецк и Макеевка - раз в три дня, Мариуполь - раз в два дня. Власти реализуют ряд мер по выходу из водного кризиса.