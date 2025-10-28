"Волонтеры Победы" помогли более 17 тыс. мобилизованных и их семьям

Движение является самой крупной добровольческой организацией, занимающейся гражданско-патриотическим воспитанием и сохранением исторической памяти

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Добровольцы Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" оказали помощь 17 тыс. мобилизованных и их семьям за время проведения СВО. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко со ссылкой на его поздравление общественного движения с 10-летием.

"Наш президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал важность работы "Волонтеров Победы". Добровольцы движения не только помогают сохранять историческую память, беречь традиции и духовные ценности нашего народа, но и вносят свой вклад в помощь Героям - тем, кто сегодня сражается на СВО. За время проведения специальной военной операции "Волонтеры Победы" помогли более 17 тыс. мобилизованных и их семьям, ответили более чем на 65 тыс. звонков с обращениями. Желаю движению "Волонтеры Победы" успешно работать на благо нашей страны и ее граждан, создавать новые идеи, воплощать их в жизнь, а каждому добровольцу - ощущать поддержку единомышленников и благодарность окружающих", - приводятся в сообщении слова Чернышенко.

В аппарате также рассказали, что движение является самой крупной добровольческой организацией, занимающейся гражданско-патриотическим воспитанием и сохранением исторической памяти. "Волонтеры Победы" работают по шести основным направлениям: "Моя победа", "Моя история", "Великая Победа", "Связь поколений", "Медиапобеда", "Наши победы".

Добровольцы помогают организовывать и сопровождать знаковые всероссийские и международные акции, такие как "Письмо Победы", "Георгиевская лента", Международный субботник. Ежегодно добровольцы благоустраивают более 30 тыс. памятных мест, уточнили в аппарате Чернышенко.