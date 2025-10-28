Россияне не обращались в посольство РФ на Ямайке из-за урагана

Пока метеорологическая ситуация в столичном регионе некритическая, но в некоторых районах острова уже довольно настораживающая, сообщил пресс-секретарь диппредставительства Константин Пашуто

Редакция сайта ТАСС

ГАВАНА, 28 октября. /ТАСС/. Посольство РФ на Ямайке не получало обращений от российских граждан, находящихся на острове, в связи с проблемами из-за урагана "Мелисса". Об этом корреспонденту ТАСС сообщил пресс-секретарь диппредставительства Константин Пашуто.

Он отметил, что пока метеорологическая ситуация в столичном регионе некритическая, но в ряде районов острова уже довольно опасная. "Нет, пока никаких обращений в этой связи не поступало", - отметил дипломат. Он также напомнил о рекомендациях, распространенных ранее диппредставительством в связи с ураганом.

Пашуто сообщил, что на Ямайке проживают порядка 100 российских граждан, включая около 20 сотрудников диппредставительства. "Само здание нашего посольства в Кингстоне находится не на береговой линии, другие российские граждане живут в разных районах острова", - уточнил он. Пресс-секретарь посольства отметил, что "пока метеорологическая ситуация в столичном регионе острова некритическая, наблюдаются сильные порывы ветра, но там, где будет находиться эпицентр прохождения урагана, западнее, уже довольно опасная". Вместе с тем дипломат подчеркнул, что ураган подобной силы ранее не затрагивал Ямайку напрямую, поэтому, по его словам, "последствия могут быть очень серьезные".

Пашуто отметил также, что, согласно прогнозам метеорологов, "прохождение "Мелиссы" непосредственно по острову ожидается с 12:00 до 15:00 по местному времени (20:00 - 23:00 мск), ядро урагана пройдет ориентировочно в 200 км к западу от острова". Далее "Мелисса" направится в сторону Кубы, которой, по прогнозам экспертов, достигнет в ночь со вторника на среду, сказал он. "Местные власти оповестили, что аэропорты на острове закрыты, для возможной эвакуации открыт только один небольшой международный аэропорт имени Яна Флеминга, использующийся в основном для грузовых рейсов", - подчеркнул дипломат. "Местные власти призывают население укрываться в безопасных местах, не приближаться к береговой линии", - отметил Пашуто.

Дипломат сказал, что в этот период года регион Карибского моря подвержен сезону ураганов. "Но ранее они обходили Ямайку стороной, а сейчас остров может оказаться в эпицентре", - подчеркнул он. Пашуто напомнил, что в 1988 году близко к территории острова прошел разрушительный ураган "Гилберт" 3-й категории. "После него Ямайка восстанавливалась около 10 лет", - отметил он.

Местные власти сообщили о жертвах

Министерство здравоохранения и благополучия Ямайки сообщило во вторник, что из-за урагана "Мелисса" на острове погибли минимум три человека. По данным газеты Telegraph, еще по меньшей мере 13 человек пострадали.

Ранее посольство РФ на Ямайке распространило в своем Telegram-канале ряд рекомендаций российским гражданам в связи с прохождением урагана и подготовило подробную инструкцию действий. Диппредставительство призвало следовать указаниям местных властей, соблюдать меры предосторожности и избегать опасных зон.