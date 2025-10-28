Песню исполнителя шансона Мафика признали экстремистским материалом

В качестве основания для внесения в список приводится решение Приморского краевого суда от 26 августа

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Минюст РФ включил в перечень экстремистских материалов песню исполнителя шансона Мафика (Дениса Малыгина).

"Музыкальная композиция "Розы гибнут на газонах, а шпана на красных зонах" музыкального исполнителя под творческим псевдонимом Мафик, продолжительностью 3 минуты 54 секунды, и ее текстовое содержание, размещенная в информационно-телекоммуникационной сети интернет", - говорится в реестре.

В качестве основания для внесения в список приводится решение Приморского краевого суда от 26 августа 2025 года.