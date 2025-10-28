Кириенко подчеркнул значимость молодых кадров для развития избирательной системы

Первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Вовлечение молодых специалистов в работу избирательной системы является ключевым элементом ее развития и укрепления. Об этом заявил первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко в приветствии участникам молодежного форума "Выбор. ФМ. Сириус".

Как сообщает пресс-служба ЦИК РФ, обращение Кириенко зачитала глава комиссии Элла Памфилова. Форум собрал более 300 представителей молодежного актива избирательной системы из 50 субъектов РФ, включая регионы Донбасса и Новороссии.

"Всестороннее раскрытие молодежного потенциала отечественной избирательной системы, встраивание молодых кадров в электоральную практику - одно из ключевых направлений укрепления и развития всего института выборов современной России", - отметил Кириенко.

По его словам, цель форума - максимальная адаптация и полное включение молодых специалистов и будущих организаторов выборов из воссоединенных регионов в российскую избирательную систему.

Памфилова в свою очередь поблагодарила организаторов и подчеркнула важность интеграции молодежи в общероссийскую избирательную практику.

"Наша задача - полноценно интегрировать вас, молодежь, в наше единое общероссийское электоральное поле. Большинство ребят из наших воссоединенных регионов пережили то, чего не испытал никто из их ровесников, видели попытки разрушить наш культурный код и общее прошлое. Но эти попытки провалились. Вы прошли большой путь и теперь лучше понимаете ценность и важность этой жизни. Нам всем есть чему поучиться друг у друга - и молодым, и опытным", - отметила она.

О форуме

Форум продлится три дня. В программе - три тематические сессии, интеллектуальная игра и панельная дискуссия. Перед участниками выступят около 20 спикеров: организаторы выборов, политологи, историки и юристы.