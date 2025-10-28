ТАСС: фирма погибшего под Львовом инженера производила роботов для "Азова"

В российских силовых структурах рассказали, что компания Богдана Змия также производила роботизированные комплексы для Госпогранслужбы Украины и других подразделений

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Фирма инженера из Львовской области Богдана Змия, погибшего в ДТП, производила наземных роботов для "Азова" (признан террористическим, запрещен в РФ). Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Там уточнили, что во Львовской области в результате ДТП скончался инженер, разработчик и директор фирмы по производству наземных роботизированных комплексов Богдан Змий.

"Фирма Змия производила наземных роботов для "Азова", Госпогранслужбы Украины и других украинских подразделений", - сказал собеседник агентства.